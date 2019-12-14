Бывшая швея Элтона Джона продала на аукционе рукописный черновик его песни

Рукописный черновик песни Элтона Джона Your Song был продан на аукционе за 240 тысяч долларов, сообщает Daily Mail.

Автором текста хита 1970-х годов стал Берни Топин, с которым певца связывает много лет тесного сотрудничества.

На аукцион рукописный вариант текста выставила бывшая жена Топина Максин Фейбельман, работавшая когда-то швеёй у Элтона Джона.

Продать черновики, которые она сохранила после развода, женщину вдохновил огромный успех биографической картины об Элтоне Джоне.

Сам певец вспоминает, что ему потребовалось около десяти минут, чтобы подобрать мелодию к песне, которая позже заняла седьмую строчку в британских чартах.

С тех пор её перепели Элли Голдинг и Леди Гага.

Ранее Лайф рассказывал, что Элтон Джон перенёс концерт из-за болезни.