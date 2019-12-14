Мужчина расстрелял продавца в магазине в Якутии

В посёлке Айхал мужчина 13 декабря зашёл в магазин автомобильных товаров и несколько раз выстрелил в продавца. О происшествии сообщает пресс-служба СУ СКР по Республике Саха.

— Следствием установлено, что 13.12.2019 мужчина, зайдя в магазин автомобильных товаров, произвёл выстрелы в продавца. С огнестрельными ранениями мужчина доставлен в медицинское учреждение в тяжёлом состоянии, — отметили в ведомстве.

Из магазина злоумышленник ничего не похитил. Мотив преступления остаётся неизвестным. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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