В Липецке задержали фаната, обстрелявшего машину рэперов HammAli & Navai

Полиция задержала 27-летнего мужчину, обстрелявшего в Липецке участников российского рэп-дуэта HammAli & Navai Александра Громова и Наваи Бакирова. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Сам нападавший Р. Марц сознался в содеянном. По его словам, он бросился в погоню и обстрелял авто музыкантов ради селфи с ними.

После инцидента возбуждено дело по статье "Хулиганство". Правоохранители разбираются в произошедшем. Отмечается, что следов пуль на автомобиле не обнаружили.

Ранее сообщалось, что вечером 8 декабря концерт дуэта был сорван из-за ложного сообщения о минировании клуба. После этого рэперов якобы преследовал автомобиль "Лада-Приора", из которого позже раздались выстрелы. Ранее Лайф публиковал видео с сорванного концерта HammAli & Navai, после которого их машину обстреляли.