На Тайване мужчина сжёг буддийскую коммуну из-за ссоры с жильцами, есть погибшие

Людей разбудил сигнал тревоги, после чего они в срочном порядке начали покидать дом, в том числе прыгая из окон.

Семь человек погибли и ещё трое получили ранения в результате пожара в жилом доме, где жили члены буддийской коммуны в городе Тайнань на Тайване. Об этом сообщает ежедневная китайская газета China Times.

Инцидент произошёл в ночь на субботу, 14 декабря, в районе Юйцзин. К тому моменту, как информация о ЧП поступила в пожарную часть, огонь охватил весь второй этаж здания. На место происшествия выехали 11 машин и 21 спасатель. Спустя два часа пожар был локализован.

В результате инцидента погибло шесть человек, проживающих на втором этаже коммуны. Ещё одна женщина с тяжёлыми ожогами была доставлена в больницу, однако скончалась по прибытию в медучреждение.

По информации газеты, тяжёлые травмы получили двое мужчин, которые выпрыгнули из окон второго и третьего этажа, спасаясь от огня. Кроме того, повреждения руки получил один из работников пожарной охраны.

Виновник трагедии — 21-летний мужчина по имени Цзэн Нань — уже сдался полиции. Он рассказал, что купил накануне вечером две пятилитровые канистры с бензином и умышленно совершил поджог, когда все в коммуне спали. Сейчас молодой человек находится в полицейском участке Юйцзин для выяснения всех деталей и обстоятельств происшествия.

Уже известно, что Цзэн ранее состоял в этой коммуне, однако из-за конфликтов и разногласий с другими членами сообщества покинул её.