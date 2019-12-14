Аваков заявил о пропаже видео при расследовании убийства Шеремета

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков рассказал о пропаже видео с четырёх камер наблюдения по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета.

— Мы начали собирать все записи камер, трафиков. И мы не нашли четыре камеры, мы не смогли их получить. Это хорошие камеры, в очень нужных местах для нас, с хорошим качеством, — сказал Аваков в программе "Свобода слова с Савиком Шустером", которая опубликована на "Ютубе".

Он также добавил, что на протяжении всего расследования возникали предположения, что подозреваемые получают от кого-то информацию по делу. По словам Авакова, именно поэтому следствие было максимально засекречено.

Напомним, Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве при подрыве автомобиля. Журналист около десяти лет работал на российском телевидении, в том числе на Первом канале. Последние пять лет до гибели Шеремет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда" и на "Радио вести". О задержании его предполагаемых убийц стало известно только два дня назад— спустя три с лишним года.