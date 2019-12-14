В Хабаровском крае в результате хлопка газа в жилом доме пострадал человек

Взрыв газовоздушной смеси выбил стёкла из окон кухни, хозяин квартиры получил ожоги, но от госпитализации отказался.

Житель Комсомольска-на-Амуре получил ожоги конечностей в результате хлопка газа в его квартире, расположенной на третьем этаже на улице Вагонной. Об этом Лайфу рассказали в региональном управлении МЧС РФ.

Диспетчер системы Единой дежурной диспетчерской службы позвонил в местный Центр управления в кризисных ситуациях МЧС РФ в 17:25 (10:25 мск) 14 декабря и сообщил, что в трёхэтажном доме произошёл хлопок газовоздушной смеси.

Взрыв выбил стёкла из окон кухни, хозяин квартиры получил ожоги, но от госпитализации отказался.

К устранению последствий происшествия привлекли 18 человек и пять единиц техники, эвакуацию проводить не стали. Обстоятельства инцидента уточняются.

Ранее Лайф сообщал, что в наркологическом диспансере в Тюмени произошёл пожар, погиб один человек. После инцидента в больнице оказались 12 человек. Ещё один пострадавший от госпитализации отказался.