Мощнейший в мире ледокол "Арктика" вернулся в Петербург после испытаний — видео

Самый большой и мощный в мире ледокол "Арктика" прошёл первую проверку на надёжность судовых систем и бортового оборудования и вернулся к причалу Балтийского завода. Соответствующее видео оказалось в распоряжении Лайфа.
Ходовые испытания ледокола "Арктика" проходят на дизель-генераторах. В ходе данных мероприятий будут проверены балластная и навигационная системы, система жизнеобеспечения, палубные механизмы, а также якорные, швартовные и шлюпочные устройства.
Заключительный этап ходовых испытаний запланирован на март — апрель 2020 года.
Ранее Лайф писал, что 12 декабря Балтийский завод вывел на ходовые испытания универсальный атомный ледокол "Арктика" проекта 22220.
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