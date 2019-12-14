Мощнейший в мире ледокол "Арктика" вернулся в Петербург после испытаний — видео

Заключительный этап испытаний 173-метрового судна, оборудованного реакторной установкой нового поколения "Ритм-200" мощностью 175 МВт, запланирован на март — апрель следующего года.

Самый большой и мощный в мире ледокол "Арктика" прошёл первую проверку на надёжность судовых систем и бортового оборудования и вернулся к причалу Балтийского завода. Соответствующее видео оказалось в распоряжении Лайфа.

Ходовые испытания ледокола "Арктика" проходят на дизель-генераторах. В ходе данных мероприятий будут проверены балластная и навигационная системы, система жизнеобеспечения, палубные механизмы, а также якорные, швартовные и шлюпочные устройства.

Заключительный этап ходовых испытаний запланирован на март — апрель 2020 года.

Ранее Лайф писал, что 12 декабря Балтийский завод вывел на ходовые испытания универсальный атомный ледокол "Арктика" проекта 22220.