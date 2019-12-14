Число погибших при извержении вулкана в Новой Зеландии достигло 15

5

Фото © New Zealand police

Поиски пропавших осложняет плохая видимость: вода вокруг острова загрязнена, и водолазам трудно работать.

Ещё один пострадавший при извержении вулкана на новозеландском острове Уайт-Айленд погиб, таким образом, число жертв стихийного бедствия увеличилось до 15, сообщили в пресс-службе местной полиции.

Полиция может подтвердить, что ещё один человек умер в результате извержения вулкана на острове Уайт-Айленд, общее число тех, кто официально считается погибшим, составляет 15 человек, отметили в сообщении, опубликованном в "Твиттере".

<p>Фото © <a href="https://www.police.govt.nz/news/release/dive-squad-continue-search-waters-whakaariwhite-island" target="_blank">New Zealand police</a></p>

Как уточняется, погибший проходил курс лечения в больнице Вайкато.

По данным местного издания RNZ, к настоящему моменту два человека числятся пропавшими без вести. Поиски осложняет плохая видимость: вода вокруг острова загрязнена, и водолазам трудно работать в таких условиях. К поискам планируется подключить водолазов ВМФ.

<p>Фото © <a href="https://www.police.govt.nz/news/release/dive-squad-continue-search-waters-whakaariwhite-island" target="_blank">New Zealand police</a></p>

Напомним, 9 декабря на острове Уайт-Айленд, что у берегов Новой Зеландии, произошло извержение вулкана. По словам премьер-министра страны Джасинды Ардерн, в момент извержения у подножия вулкана находилось около 100 человек.

Life Shot наш оперативный канал в Telegram

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×