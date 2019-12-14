Россия и Япония займутся совместной разработкой лунного робота

Договорённость о сотрудничестве двух компаний была достигнута на этой неделе. В дальнейшем планируется приступить к обсуждению совместных планов на 2020-й, 2021-й и последующие годы.

Российское научно-производственное объединение "Андроидная техника", которое ранее разработало "Фёдора", собирается вместе с японской компанией GITAI создать робота для выполнения задач на поверхности Луны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исполнительного директора компании Евгения Дудорова.

Он отметил, что идеи обоих сторон сходятся в одном и том же направлении: разработать роботехнику для освоения ближнего и дальнего космоса.

— Как первоочередную цель и они, и мы ставим Луну, то есть те робототехнические комплексы, которые смогут функционировать и выполнять полезные функции на Луне, — сказал Дудоров.

Примечательно, что GITAI специализируется на роботах антропоморфной структуры. В Японии компания разрабатывает специальные костюмы управления, позволяющие машине полностью копировать движения человека-оператора.