Названы самые популярные в России иномарки с пробегом

"Автостат" назвал самые популярные у россиян иномарки с пробегом. Соответствующая информация опубликована на сайте аналитического агентства.

На первом месте рейтинга оказался Ford Focus. Около 11 тысяч автомобилей этой модели были проданы за ноябрь, что на 9% меньше, чем за такой же период в прошлом году.

В тройке самых популярных автомобилей с пробегом оказались Hyundai Solaris (десять тысяч машин) и Kia Rio (девять тысяч).

Аналитики отметили, что также россияне часто приобретают подержанные Toyota Corolla, Toyota Camry, Renault Logan, Volkswagen Polo, Opel Astra и Skoda Octavia.