Экс-президента Судана приговорили к 10 годам лишения свободы за коррупцию

Бывшего президента Судана Омара аль-Башира в субботу приговорили к десяти годам лишения свободы по предъявленным ему обвинениям в коррупции, сообщает Al Hadath.
Приговор был вынесен на заседании в Хартуме, которое освещалось СМИ.
Президент Судана Омар аль-Башир, правивший 30 лет, был отстранён от власти 11 апреля 2019 года в результате госпереворота.
Суд над 75-летним экс-лидером, который обвиняется в финансовой коррупции, начался 19 августа. В рамках процесса было проведено десять заседаний.
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