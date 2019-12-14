Участковый спас малышку, которую мать хотела "сделать ангелом", выбросив из окна

Сотруднику полиции удалось забрать ребёнка из рук безумной женщины, живущей на пятом этаже.

Сотрудник полиции забрал ребёнка из рук матери, которая пыталась выкинуть девочку в окно, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Сообщение о женщине, которая выкидывала вещи из окна пятого этажа и при этом держала на руках маленького ребёнка, поступило в полицию утром в субботу. На место быстро прибыли экстренные службы и участковый.

28-летний лейтенант полиции Наиль Исламов, пока сотрудники МЧС растягивали батут, подбежал под окна квартиры, чтобы попробовать поймать девочку в случае падения. Женщина намеревалась выбросить девочку из окна, чтобы "сделать ангелом".

Когда страховочное оборудование было закреплено, участковый поднялся в квартиру и забрал двухлетнего ребёнка из рук женщины. В квартире также находился 12-летний брат девочки.

Дети доставлены в медучреждение, их здоровью ничего не угрожает. Женщина передана бригаде медиков.