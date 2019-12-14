Из 68 российских фильмов, получивших господдержку, окупились только восемь

Из 68 фильмов, получивших государственную поддержку, лишь восемь окупились в прокате в январе — ноябре 2019 года. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах.

Так, самым успешным коммерческим проектом оказался военно-приключенческий боевик "Т-34" с Александром Петровым в главной роли. По итогам проката при бюджете в 563,8 миллиона рублей лента собрала 2,3 миллиарда рублей. Доход продюсеров составил 522 миллиона рублей.

Также окупились фильмы "Бабушка лёгкого поведения — 2" и "Миллиард". Они собрали 439,7 и 408,6 миллиона рублей соответственно. Кроме того, успешными оказались картины "Любовницы", "Трезвый водитель", "Давай разведёмся!", "Верность" и "Балканский рубеж".

Отметим, что наиболее убыточной лентой стала "Тайна печати дракона", которую "Русская фильм группа" снимала совместно с Китаем. Несмотря на то что в фильме снялись Джеки Чан и Арнольд Шварценеггер, в российском прокате картина заработала только 333,5 миллиона рублей, при том что на производство было выделено 2,3 миллиарда рублей.

Ранее Лайф писал, что "Тайна печати дракона" ещё до премьеры столкнулась со скандалом. На Джеки Чана и Арнольда Шварценеггера подала в суд обанкротившаяся компания "Русская фильм группа" с иском на 216,6 миллиона рублей. Однако Арбитражный суд Москвы не дал ход делу.