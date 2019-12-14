Путин поздравил Казахстан с Днём независимости

Президент России Владимир Путин направил телеграмму с поздравлениями лидеру Казахстана Касым-Жомарту Токаеву в честь предстоящего Дня независимости. Об этом сообщается на официальном сайте президента республики.
— Общеизвестны успехи, достигнутые вашей страной в социально-экономической, научно-технической и многих других областях, — говорится в телеграмме.
Российский лидер подчеркнул, что Казахстан по праву пользуется авторитетом на мировой арене, играя значительную роль в решении актуальных вопросов международной и региональной повестки дня.
Также Путин отметил развивающиеся отношения между государствами и сотрудничество на разных направлениях.
16 декабря жители Республики Казахстан отмечают главный праздник — День независимости.
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