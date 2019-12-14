Под Белгородом девочку, не оплатившую проезд, заставили просить милостыню

Водитель общественного транспорта заставил девочку попрошайничать в салоне автобуса после того, как она не смогла оплатить проезд картой из-за неработающего терминала. Об этом сообщает "Бел.ru" со ссылкой на мать девочки.
Инцидент с 15-летним подростком произошёл 12 декабря. Девочка пыталась оплатить проезд картой, но терминал не сработал. Тогда водитель закрыл двери, заглушил мотор и отправил школьницу с шапкой попрошайничать по салону. За подростка заплатила одна из пассажирок, после чего водитель продолжил движение.
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