В Тюмени из-за пожара в наркологическом диспансере завели дело

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Фото © ГУ МЧС России по Тюменской области

Следователи завели уголовное дело по факту пожара в наркологическом диспансере в Тюменской области. Об этом сообщается на официальном сайте СУ СКР по региону.

Дело возбудили по статье УК РФ "Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей". В настоящий момент правоохранители работают на месте инцидента: опрашивают свидетелей и устанавливают все детали и обстоятельства происшествия.

Ранее Лайф писал, что в результате пожара в тюменском диспансере погиб один пациент учреждения. После инцидента в больнице оказалось 11 человек, двое от госпитализации отказались.

Впоследствии выяснилось, что возгорание произошло из-за пациента, закурившего в палате. При этом сам виновник происшествия погиб в результате инцидента.

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