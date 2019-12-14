В Ассоциации туроператоров назвали самые дешёвые пляжные туры на Новый год

Эксперты АТОР проанализировали цены на пакетные туры и рассказали, где можно дешевле всего встретить праздник.

Стоимость путёвок в тёплые страны в Новый год в три раза превышает цены, характерные для середины декабря, при этом "горящие" туры есть только в Иорданию, Бали, Израиль и Шри-Ланку. Цена путёвок в этот период в сравнении с серединой месяца подскакивает на 17%, 27%, 40% и 44%. Об этом сообщили в исследовании, опубликованном на сайте Ассоциации туроператоров России.

Как оказалось, чаще всего соотечественники выбирают для отдыха в зимний период 17 направлений, среди которых Индия (Гоа), ОАЭ, Турция, Израиль, Иордания, Китай, Вьетнам, Таиланд, Шри-Ланка, Индонезия, Мальдивы, Куба, Доминикана, Мексика, Танзания, Бахрейн и Ямайка.

При этом в новогодний период поездки в Бахрейн в сравнении с серединой декабря дороже на 74%, в Индию и Кубу — на 84%, на Ямайку — на 92%. Отдых в других странах в новогодний период в среднем подорожал от 106% до 187%.

Общая тенденция привела к тому, что на 100 тысяч рублей уже не получится купить пляжный тур в тёплые страны на двоих. Поездка в Турцию и Иорданию обойдётся паре примерно в 150 тысяч рублей, а стоимость таких направлений, как Индия, Бахрейн, Китай, Израиль, Бали и Шри-Ланка, достигает отметки в 200 тысяч рублей.

Дороже всего обойдётся отдых на Мальдивах, где желающим придётся заплатить около 800 тысяч рублей.

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