На Урале упал башенный кран, есть пострадавший

В Карпинске на территории строительства многоквартирного дома при подъёме металлической решётки опрокинулся башенный кран. В результате случившегося серьёзно пострадал крановщик, сообщает Прокуратура Свердловской области.
Мужчина 1962 года рождения доставлен в больницу, ему оказывается необходимая медицинская помощь.
При падении кран повредил две опоры электропередачи.
Прокуратура региона проводит проверку по факту произошедшего.
Ранее Лайф рассказывал о падении крана в Краснодаре.
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