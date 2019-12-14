На Урале упал башенный кран, есть пострадавший

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Фото © LIFE

В Карпинске на территории строительства многоквартирного дома при подъёме металлической решётки опрокинулся башенный кран. В результате случившегося серьёзно пострадал крановщик, сообщает Прокуратура Свердловской области.

Мужчина 1962 года рождения доставлен в больницу, ему оказывается необходимая медицинская помощь.

При падении кран повредил две опоры электропередачи.

Прокуратура региона проводит проверку по факту произошедшего.

Ранее Лайф рассказывал о падении крана в Краснодаре.

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