Колин Фёрт разводится после 22 лет брака из-за измены жены

У артиста и его супруги есть двое сыновей, подростки: 17-летний Лука и 14-летний Маттео.

Британский актёр Колин Фёрт решил развестись со своей женой Лидией, с которой прожил в браке 22 года, из-за её измены с другом детства. Об этом сообщает The Daily Mail.

Со своей женой Лидией "мистер Дарси" встретился в колумбийском Картахене в конце 1995 года. Колин только расстался актрисой Мег Тилли и был одним из самых завидных холостяков в Великобритании. После выхода в 1995 году мини-сериала BBC "Гордость и предубеждение" в артиста была влюблена, кажется, каждая вторая девушка, однако его сердце покорила простая итальянка, которую он увидел на ступенях одной из католических церквей.

— Мы встретились в Картахене. Это безумно красивый город, полный безумно красивых людей... Но она была такая одна. Вы знаете, это было моментальное озарение. Удар в самое сердце. Увидел — и пропал, — рассказывал в 2011 году Колин Фёрт на шоу Эллен Дедженерес.

Сама Лидия впоследствии утверждала, что при знакомстве не знала, что Фёрт — известный актёр, однако это не помешало ей до беспамятства в него влюбиться. Ради Фёрта она разорвала помолвку со своим итальянским возлюбленным и отменила свадьбу в Риме. Актёр в свою очередь приложил все усилия для того, чтобы добиться расположения всех членов многочисленной семьи Лидии.

Пара поженилась летом 1997 года в маленьком итальянском городе. В 2002 году у них родился сын Лука, а в 2005-м — сын Маттео. Лидию и Колина называли одной из самых крепких и красивых пар в Голливуде. Ради друг друга они преодолели языковой барьер, получили двойные гражданства Великобритании и Италии и справлялись с многодневной разлукой из-за работы. Однако в 2017 году о паре вновь заговорили. На этот раз совершенно в другом ключе.

В итальянских газетах появилась информация, что супругов преследует некий Марко Бранкаччиа. Итальянец якобы терроризировал Лидию и Колина звонками, сообщениями и письмами, угрожая выдать некую секретную информацию. Скандал получил массовую огласку, и паре пришлось сделать официальное заявление.

Лидия и Колин признались, что в СМИ просочилась конфиденциальная информация об их непростой ситуации в семье. Впоследствии супруги под напором медиа заявили, что факт преследования действительно был. Кроме того, они рассказали, что в 2014 году в их жизни был непростой этап — они приняли решение временно расстаться.

Впоследствии выяснилось, что в это время Лидия изменила своему супругу с Бранкаччиа — своим знакомым детства. Интимная связь продлилась одиннадцать месяцев, после чего итальянец решил поделиться подробностями своего романа с Лидией и отправил письмо и фотографии Фёрту.

— Этот парень, Марко, рассказал в письме Колину всё, что он делал с его женой в течение года. Письмо было детальным и унижало Колина. Оно было написано с одной единственной целью — ранить Колина в самое сердце, — цитирует издание близкого друга Колина Фёрта. — Он описал интимные встречи, которые опустошили бы любого мужа.

Как сообщает издание, после этого пара пыталась сохранить брак, но их попытки не увенчались успехом.

— Колин и Лидия Фёрт расстались. Они будут поддерживать тесную дружбу ради общих детей. Они просят оставить их частную жизнь в покое. Больше комментариев не будет, — заявил официальный представитель пары.

Напомним, что британский актёр Колин Фёрт известен ролью мистера Дарси в сериале "Гордость и предубеждение", ролью Короля Георга VI в фильме "Король говорит!", а также своими работами в фильмах "Английский пациент", "Дневник Бриджит Джонс", "Реальная любовь", "Дориан Грей", "Магия лунного света", "Kingsman. Секретная служба".