В Совфеде раскритиковали возможное введение уголовного наказания для наркоманов

Страдающих наркоманией нужно не лишать свободы, а лечить в принудительном порядке после соответствующего решения суда. Таким мнением поделилась первый зампредседателя социального комитета Совета Федерации Инна Святенко.

— Уголовная ответственность для таких подсудимых должна быть одна — принудительное лечение от этой страшной зависимости, а не заключение в тюрьме, которое может привести к их смерти, — приводит её слова РИА "Новости".

Сенатор добавила, что в России отсутствует практика принудительного лечения, поэтому эту меру должно обеспечивать решение суда. Она также подчеркнула, что за исполнением этого решения "необходимо проследить".

Ранее в Госдуме предложили ввести наказание для не желающих лечиться наркоманов.