"Православная церковь Украины" заявила о ликвидации Киевского патриархата и УАПЦ

Предстоятель раскольнической так называемой Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифаний Думенко 14 декабря заявил о прекращении существования Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви. Об этом рассказал представитель ПЦУ Евстратий Зоря.
Заявление прозвучало в ходе заседания архиерейского собора, приуроченного к годовщине создания ПЦУ.
— На заседании архиерейского собора митрополит Епифаний сообщил о юридическом прекращении существования религиозных организаций "Киевская патриархия УПЦ КП" и "Патриархия УАПЦ", — написал Зоря в "Фейсбуке".
Как уточняется, мероприятие состоялось в Софии Киевской.
Напомним, ПЦУ образовалась на "объединительном соборе" в Киеве в декабре прошлого года при слиянии двух неканонических церковных структур, которые действовали в стране. Во главе "новой автокефальной церкви" встал Епифаний Думенко.
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