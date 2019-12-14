Состоялась премьера продолжения мультфильма "Умка"

В субботу в "Союзмультфильме" состоялась премьера третьей части мультфильма "Умка", сообщает РИА "Новости".

— Мне кажется, "Умка" не стареет, хотя прошло уже почти 50 лет с момента создания фильма, — отметил замминистра культуры Павел Степанов на премьере мультфильма.

Он добавил, что Министерство культуры поддерживает такие хорошие начинания "Союзмультфильма".

Гендиректор компании Юлиана Слащёва отметила, что мультфильм получился таким же трогательным и передаёт все те же ценности, которые закладывались в предыдущие части.

Продолжение "Умки" появится в онлайн-кинотеатре ivi 17 декабря, а 23 декабря — на официальном ютуб-канале "Союзмультфильма".