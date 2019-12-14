В Петербурге таксиста избили и обокрали из-за ошибки в приложении

В приложении у пассажирки высветилась цена поездки 317 рублей, а у водителя — 351.

Жительница Петербурга и её сын избили и ограбили таксиста из-за того, что он назвал ей цену за поездку на 34 рубля дороже. Об этом сообщает телеграм-канал "Mash на Мойке".

10 декабря Мария Минкова возвращалась домой на такси. У неё на телефоне в приложении высветилась цена поездки 317 рублей, а у водителя — 351. Из-за этого и начался конфликт по прибытии к конечному адресу, отмечает телеграм-канал.

— Выходи, тут проблемы с ***, — позвонила Минкова сыну и позвала его на помощь.

Водитель не успел уехать и получил от женщины удар по голове, а от молодого человека — перцовым баллончиком в лицо. После этого сын Минковой отпинал машину таксиста, и они с матерью, забрав телефон водителя и ключи от машины, ушли.

Все эти вещи мать и сын отдали полиции, объяснив это тем, что взяли их, чтобы водитель не скрылся. Также, по словам женщины, таксист угрожал ей ножом.