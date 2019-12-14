Российские биатлонистки заняли второе место на этапе Кубка мира в Австрии

Женская сборная России по биатлону завоевала второе место на эстафете 4х6 километров на этапе Кубка мира по биатлону, который проходит в Хохфильцене, Австрия. Об этом сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России.

Первое место досталось норвежской сборной, третьими стали швейцарки.

На соревновании в составе российской команды выступили Кристина Резцова, Лариса Куклина, Светлана Миронова и Екатерина Юрлова-Перхт.

Ранее Лайф писал, что биатлонистка Светлана Миронова впервые в карьере поднялась на подиум Кубка мира.