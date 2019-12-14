ЛНР обвинила ВСУ и СМИ в подготовке постановочных сюжетов об обстрелах

Народная милиция Луганской Народной Республики обвинила в подготовке недостоверных сюжетов об обстрелах ВС Украины, а также журналистов украинских и зарубежных СМИ. Об этом сообщает РИА "Новости".

По словам офицера пресс-службы оборонного ведомства республики Ивана Филипоненко, в зоне проведения операции объединённых сил с 10 декабря работает группа журналистов различных западных и украинских изданий, среди которых "ICTV факты", "Радио свобода", "Донбасс реалии", PVS news hour USA, ORF Austria.

Съёмки постановочных материалов, по предварительным данным, закончатся к 25 декабря, добавил Филипоненко.

Ранее Лайф сообщал об инициативе Владимира Зеленского создать в Донбассе муниципальную стражу.