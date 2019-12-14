Двум российским журналистам отказали во въезде на Украину

При этом одному из них запретили въезжать в страну в течение следующих трёх лет.

Государственная пограничная служба Украины не пропустила в страну журналистку одного из российских телеканалов. Девушка прибыла в субботу, 14 декабря, в аэропорт Борисполь авиарейсом из турецкого Стамбула, однако ей запретили въезд на три года. Об этом сообщается на сайте телеканала НТВ, где работает девушка.

Поводом для подобных мер со стороны погранслужбы стало то, что в 2016 году Александра Тонких в течение четырёх дней отдыхала на территории Крымского полуострова.

— Был установлен факт незаконного въезда/выезда на временно оккупированную территорию АР Крым, что потом подтвердила и путешественница, — говорится на сайте госпогранслужбы.

Примечательно, что данный инцидент произошёл на следующий день после того, как во въезде на Украину отказали другому корреспонденту НТВ — Сергею Савину. Корреспондент решил посетить страну после того, как лидер Незалежной Владимир Зеленский предложил российским СМИ приезжать в Киев, чтобы "походить ножками" и "посмотреть глазками".

Несмотря на это, пограничники журналиста не пропустили. По официальной причине, из-за того, что он "не смог подтвердить цель своего запланированного пребывания".