Песков — о "нормандском саммите": Судьбоносного прорыва не произошло

Несмотря на приложенные усилия, в ходе саммита "нормандской четвёрки" в Париже не удалось достичь судьбоносного прорыва, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

— Возобновился ли "нормандский формат" после изрядного перерыва — да, возобновился. Достигнут ли судьбоносный прорыв — нет, — отметил он в эфире Первого канала.

Напомним, встреча в "нормандском формате" состоялась 9 декабря в Париже. В мероприятии приняли участие российский лидер Владимир Путин, его украинский и французский коллеги Владимир Зеленский и Эмманюэль Макрон, а также канцлер ФРГ Ангела Меркель. Ранее Путин заявил журналистам, что остался доволен первой встречей с украинским лидером.