ДТП в Орловской области унесло жизни двух человек. Ещё четверо пострадали

В Орловской области при столкновении двух легковых автомобилей погибло два человека, ещё трое взрослых и ребёнок пострадали. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу регионального УМВД России.

ДТП произошло утром 14 декабря на трассе Орёл — Залегощь. По предварительным данным, водитель "форда" выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем ВАЗ-2115.

В результате столкновения погибли водитель и пассажир отечественного автомобиля, ещё четыре человека пострадали, среди них один несовершеннолетний.

На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее Лайф писал про ДТП в Свердловской области.