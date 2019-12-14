В МЧС рассказали, как сходить в зимний поход без дурных последствий

В ведомстве особо обратили внимание на обязательную регистрацию туристической группы.

В МЧС рассказали, как правильно подготовиться к зимнему походу.

— Особое внимание требует комплектование группы, хорошая физическая и техническая подготовка каждого участника похода, — сообщили ТАСС в ведомстве.

По словам экспертов, необходимо заранее с запасом, на случай ЧС, подсчитать количество продуктов и топлива, а также составить график передвижения и строго придерживаться его.

Также отмечается, что людям с хроническими заболеваниями лёгких и почек походы зимой противопоказаны.

В МЧС напомнили, что за десять дней до любого похода необходимо зарегистрироваться в региональном министерстве.