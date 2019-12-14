Участковый рассказал, как спас ребёнка от невменяемой матери — видео

Он признался, что всерьёз опасался за жизнь малыша. Женщина представляла угрозу своим детям, поскольку намеревалась продемонстрировать, "как они упали бы с пятого этажа, приземлились бы на землю и не пострадали бы".

Участковый уполномоченный полиции лейтенант Наиль Исламов рассказал, как спас из рук обезумевшей женщины маленькую девочку, которую чуть не выбросили из окна.

— Я выехал на вызов. По приезде обнаружил раскиданные детские вещи под окном, а в окне обнаружил гражданку, которая держала малолетнего ребёнка на руках, — рассказал Исламов.

По словам участкового, в те моменты, когда местная жительница выкидывала вещи из квартиры, она переваливалась через окно и представляла опасность для своего ребёнка. Также в какой-то момент женщина на вытянутых руках высунула в окно малышку.

— Поскольку спасательный батут ещё не был надут, я подбежал под окна, чтобы минимизировать ущерб и попытаться поймать ребёнка, — добавил Исламов.

После того как страховочный батут был установлен, участковый отдал приказ сотрудникам МЧС подняться на верхний этаж и вскрыть дверь квартиры.

— Я проник в квартиру. Гражданка тем временем находилась на кухне и держала ребёнка. Ребёнок плакал и кричал. Я предпринял действия и забрал его, — заключил он.

Сама местная жительница перед тем, как её доставили в психиатрическое отделение, успела заявить, что если бы она успела осуществить задуманное, то "все бы увидели, как её дети упали бы с пятого этажа, приземлились бы на землю и не пострадали бы".

Также Исламов уточнил, что малышка вместе с 12-летним братом были доставлены в ближайшую городскую больницу. Однако там они не останутся. О желании забрать их к себе домой под опеку уже заявили их родные бабушка и дедушка.