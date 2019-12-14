В Уфе нашли тело подростка, изувеченное собаками

Полиция Уфы обнаружила тело 14-летнего мальчика, которое было изувечено бродячими собаками, сообщает News.ru.

По факту смерти подростка возбуждено уголовное дело. Правоохранительные органы рассматривают несколько вариантов произошедшего: вероятно, собаки не были первопричиной гибели ребёнка.

Сообщается, что тело было найдено в Орджоникидзевском районе, где, по словам местных жителей, часто собираются стаи бродячих собак.

Ранее Лайф рассказывал о нападении бродячих собак на ребёнка в Дагестане.