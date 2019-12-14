В Краснодарском крае зерновоз снёс отбойник и протаранил "тойоту", есть погибший

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В Краснодарском крае в районе ущелья Волчьи Ворота произошло столкновение зерновоза и автомобиля Toyota Corolla, один человек погиб. Лайф публикует кадры с места происшествия.

<p>Фото © LIFE</p>

Очевидцы рассказали, что за некоторое время до аварии КамАЗ рассыпал на дороге зерно. На место прибыла машина дорожной службы и остановилась на правой полосе, чтобы собрать зёрна. Водитель КамАЗа попытался объехать место инцидента, но снёс отбойник, вылетел на встречную полосу и протаранил автомобиль Toyota Corolla.

<p>Фото © LIFE</p>

В результате водитель легкового автомобиля погиб, его семнадцатилетний пассажир Константин Х. доставлен в больницу.

<p>Фото © LIFE</p>

Ранее сообщалось, что в Орловской области при столкновении двух легковых автомобилей погибло два человека, трое взрослых и ребёнок пострадали.

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