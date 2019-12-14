В Прикамье девочка убила собаку электрошокером

В Пермском крае одиннадцатилетняя девочка в школьном дворе убила собаку электрошокером. Об этом сообщает группа "Александровск | VALEKSE.RU".

Инцидент произошёл 13 декабря в посёлке Всеволодово-Вильва.

— Собака, которую знал весь школьный двор, не представляла совершенно никакой опасности окружающим, — говорится в сообщении. Автор поста отметил, что напишет заявление в полицию по факту жестокого обращения с животными, а также об использовании ребёнком электрошокера.

Мнения пользователей Сети в комментариях разделились. Одни были на стороне родителей, вспомнив случаи агрессии животных, а другие возмущались тем, что ребёнок принёс с собой в школу такое средство собственной безопасности.

По факту освещённого в СМИ инцидента проводится проверка, однако заявления пока не поступало, сообщили в УМВД России по региону URA.ru.

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