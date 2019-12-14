В США похвастались, что могут доставить человека в любую точку мира за час

Правда, о деталях данной технологии бывший командующий Учебным авиационным командованием ВВС США решил не распространяться.

Генерал-лейтенант американских вооружённых сил в отставке Стивен Л. Кваст выступил с лекцией в кампусе Хиллсдейлского колледжа в Мичигане и сделал заявление, которое может кардинально изменить аэрокосмическую область и человеческую цивилизацию навсегда. В частности, Кваст сообщил, что США обладает технологией, с помощью которой можно транспортировать человека в любую точку Земли менее чем за час.

Как сообщает The Drive, подобное заявление может быть как банальным "позёрством", так и сигналом к очередной гонке в сфере инноваций, граничащих с научной фантастикой.

— Эта технология может быть создана уже сегодня, причём самостоятельно, не как развитие уже имеющихся наработок. Она позволит доставить любого человека из любой точки на Земле в любое другое место менее чем за час, — заявил Кваст.

При этом генерал-лейтенант не стал уточнять механизм работы данной технологии.

Отметим, что комментарий Кваста является лишь одним из нескольких любопытных заявлений, сделанных военным руководством США в последнее время. И, кажется, американские служащие утверждают, что человечество может оказаться на пороге большого скачка в транспортной технологии.

Ранее Лайф писал, что США планируют отправить астронавтов на Луну уже в 2024 году. Причём, по информации главы NASA, стоимость возвращения на спутник Земли может оказаться значительно меньше, чем планировалось. Он также отмечал, что если бы не политические риски, то США бы уже оказались и на Марсе. На данный момент в NASA не исключают, что полёт на Красную планету может состояться уже в 2033 году.