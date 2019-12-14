В Крыму возбуждено уголовное дело после смерти мальчика, прыгавшего на кровати

Следователи управления СК РФ по Крыму и Севастополю завели уголовное дело по факту гибели мальчика, получившего бытовую травму головы, сообщают в ведомстве.
Возбуждено и расследуется дело по статье "Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей".
Следствие устанавливает обстоятельства случившегося, а также процедуры госпитализации.
Напомним, восьмилетний мальчик получил травму головы, находясь дома, после чего был госпитализирован. В больнице он скончался.
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