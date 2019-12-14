Клинцевич назвал ввод миротворцев ООН в Донбасс наихудшим исходом

Член Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич назвал возможный ввод миротворцев ООН в Донбасс наихудшим исходом.

— Миссия ООН — это профанация, она уже была, и толка от неё никакого нет. Я боюсь, что сегодня сделан запрос в миссию ООН, чтобы пришли, а потом при её попустительстве всё-таки начнут эскалацию ситуации в Донбассе, — сказал телеканалу "360" Клинцевич.

Он также отметил, что не видит перспективы окончания конфликта в Донбассе.

Напомним, ранее министр иностранных дел Украины заявил, что Киев вновь рассматривает возможность размещения контингента ООН в Донбассе.