Врио главы ЕАО Гольдштейн попросил досрочно снять с него полномочия сенатора

Назначенный временно исполняющим обязанности главы Еврейской автономной области Ростислав Гольдштейн написал заявление о досрочном сложении полномочий сенатора. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на главу Комитета Совфеда по регламенту Вячеслава Тимченко.

Заявление будет рассмотрено комитетом 20 декабря, а через три дня оно будет обсуждаться на пленарном заседании Совета Федерации.

Гольдштейн входил в состав бюджетного комитета Совета Федерации.

Ранее Лайф рассказывал о назначении Ростислава Гольдштейна врио губернатора Еврейской автономной области.