Врио главы ЕАО Гольдштейн попросил досрочно снять с него полномочия сенатора

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Фото © ТАСС / Красильников Станислав

Назначенный временно исполняющим обязанности главы Еврейской автономной области Ростислав Гольдштейн написал заявление о досрочном сложении полномочий сенатора. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на главу Комитета Совфеда по регламенту Вячеслава Тимченко.

Заявление будет рассмотрено комитетом 20 декабря, а через три дня оно будет обсуждаться на пленарном заседании Совета Федерации.

Гольдштейн входил в состав бюджетного комитета Совета Федерации.

Ранее Лайф рассказывал о назначении Ростислава Гольдштейна врио губернатора Еврейской автономной области.

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