Спасатели вызволили кошку из стиральной машины на северо-западе Москвы

Животное незаметно пробралось в барабан незадолго до начала стирки. К счастью, владельцы любопытной исследовательницы вовремя спохватились.

Московские спасатели освободили кошку, которую случайно едва не постирали хозяева. Об этом сообщает агентство "Москва".

Инцидент произошёл на улице Мещерякова в районе Покровское-Стрешнево. Животное незаметно пробралось в стиральную машину незадолго до того, как его владельцы начали стирку. К счастью, они вовремя спохватились.

— Хозяева её не заметили и начали стирку, однако позже, увидев произошедшее, обесточили машинку, но открыть её не смогли. На место происшествия были вызваны спасатели, которые открыли машинку и спасли животное, — рассказал собеседник агентства.

По его словам, кошка не получила серьёзных травм и её жизни ничто не угрожает.

Ранее Лайф сообщал, что столичные спасатели отпилили кусок забора, чтобы освободить поранившуюся кошку.