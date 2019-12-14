Мать мальчика со вросшей в колени гречкой сама одобрила такой вид наказания

Метод нашёл в Интернете отчим ребёнка, решив, что школьник совсем отбился от рук.

В Омске мать восьмилетнего мальчика, который стоял на гречке, рассказала, что сама разрешила своему любовнику такой вид наказания, сообщает "Комсомольская правда".

— Я проверила на себе, поставила эксперимент: постояла — мне не было больно. Поэтому и разрешила применить это наказание, — сообщила мать мальчика.

Сожитель женщины, 35-летний программист, решил, что ребёнок отбился от рук, и нашёл в Интернете методы наказания, которые и предложил матери мальчика.

Учительница восьмилетнего ребёнка рассказала, что он прилежно учится и посещает кружки, активно участвует в жизни школы и в олимпиадах. О том, что дома над ним издеваются, мальчик, вероятно, боялся рассказать.

После того как малыша спасли, он месяц провёл в больнице, затем его вернули матери, с которой он и живёт в данный момент. Женщина находится под подпиской о невыезде и пока не лишена родительских прав, поэтому забрать сына у неё по закону не могут. Мужчину, издевавшегося над ребёнком, на время следствия отправили в СИЗО.

27-летнюю женщину и её 35-летнего сожителя обвиняют в преступлениях, предусмотренных статьями "Истязание, т.е. причинение физических или психических страданий путём систематического нанесения побоев либо иными насильственными действиям, совершённое в отношении несовершеннолетнего", "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью" и "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего".

Напомним, восьмилетнего мальчика наказывали, заставляя стоять на гречке часами, избивали и дергали за волосы. Все издевательства отчим снимал на камеру. Ребёнку пришлось делать операцию на коленях, так как крупа вросла в кожу.