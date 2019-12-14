Во Владимирской области спасатели откачали пострадавшего при пожаре кота — видео

Во время возгорания в доме также находилась девушка, она успела вылезти на улицу через окно.

Во время крупного пожара в Владимирской области спасатели откачали кота Тайсона, отравившегося угарным газом. Об этом сообщает СУ СКР по региону.

Возгорание произошло 13 декабря в одноэтажном доме на две семьи. Девушка, находившаяся в здании, успела покинуть его через окно.

— Во время тушения огня и проведения аварийно-спасательных работ во второй половине дома пожарные нашли кота. Он надышался угарным газом и почти не шевелился. Пожарные дали коту кислород из дыхательного аппарата, отпоили его водой и вернули хозяевам, — говорится в сообщении ведомства.

По предварительной версии, пожар произошёл из-за неисправности электрического оборудования в доме.