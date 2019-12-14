В "Нафтогазе Украины" рассказали, почему подорожал газ

Рост цен на газ для населения Незалежной стал следствием некомпетентности. Такое мнение высказал исполнительный директор национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.
К своему посту он приложил скриншот новости о росте стоимости топлива.
— Так мы расплачиваемся за некомпетентность и коррупцию, — написал он в "Фейсбуке".
При этом Витренко заметил, что этого можно было бы избежать, если бы страна сумела увеличить добычу газа и повысить энергоэффективность. По его словам, при таком раскладе Киев смог бы стать экспортёром топлива в 2020 году, а значит, рыночная стоимость газа была бы "значительно ниже".
Напомним, срок действующего контракта на транзит российского газа через территорию Украины истекает в конце года. Новый договор не заключён. 18 ноября "Газпром" предложил "Нафтогазу" продолжить транзит при условии отказа от судебных претензий, на что "Нафтогаз" ответил отказом. При этом в общей сложности "Нафтогаз" оценивает свои претензии к "Газпрому" в 22 миллиарда долларов.
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