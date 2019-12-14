Московская погода в декабре может побить 133-летний рекорд тепла

Причиной тёплого декабря стали циклоны, из-за которых возможно обновление суточных рекордов максимальной температуры воздуха в Москве, сообщается на сайте "Метеовести".

Средняя температура прошедшей части декабря составила плюс 0,6 градуса, что на пять градусов выше нормы. Такая тенденция сохранится и на следующей неделе. Будет пасмурно, с осадками преимущественно в виде дождей.

В начале недели синоптики обещают температуру на уровне плюс 1–3 градуса, а к концу волна тепла усилится.

Столбик термометра в четверг — пятницу поднимется до плюс 5,3 градуса, что может побить суточные рекорды максимальной температуры воздуха. Рекорд 19 декабря был установлен в 1982 году, и он ещё на памяти у москвичей, а рекорд 18 декабря держится с 1886 года.

Ранее Лайф рассказывал об объявлении жёлтого уровня опасности в Москве и области из-за сильного ветра.