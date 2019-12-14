Умер олимпийский чемпион по футболу Юрий Беляев

Олимпийский чемпион Юрий Беляев, который выступал в составе сборной СССР по футболу на Играх 1956 года в Мельбурне, скончался в возрасте 85 лет. Об этом сообщается на официальной странице футбольного клуба ЦСКА в "Твиттере".

— Сегодня ушёл из жизни чемпион Олимпийских игр 1956 года в Мельбурне, обладатель Кубка СССР — 1955 в составе ЦСКА Юрий Иванович Беляев. Выражаем искренние соболезнования семье и близким прославленного футболиста, — говорится в сообщении.

На протяжении почти всей карьеры Беляев выступал за ЦСКА, трижды становился бронзовым призёром чемпионата СССР. На чемпионатах он провёл 111 матчей и в общем счёте забил 52 гола. Также он выиграл кубок страны в 1955 году и в советской сборной стал олимпийским чемпионом в 1956 году, обыграв команды ФРГ, Индонезии, Болгарии и Югославии. С начала 60-х годов начал работу тренером и начальником команды.