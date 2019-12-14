В Госдуме рассмотрят законопроект о звании "Город трудовой доблести"

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Фото © Pixabay

Соответствующую инициативу перед этим внёс на рассмотрение президент Владимир Путин.

Президент России Владимир Путин внёс на рассмотрение в Госдуму законопроект, предлагающий установить почётное звание "Город трудовой доблести". Документ размещён в думской электронной базе данных.

Совет Госдумы рассмотрит данный законопроект в приоритетном порядке на предстоящем заседании в понедельник, 16 декабря, сообщает пресс-служба Государственной думы.

Званием "Город трудовой доблести" будут награждаться города, жители которых внесли значительный вклад в достижение победы в Великой Отечественной войне.

В городе, удостоенном этого звания, будет устанавливаться стела с изображением герба и текстом соответствующего указа. Также будут проводиться публичные мероприятия 1, 9 Мая и в День города.

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