В районе "Москвы-Сити" перевернулось каршеринговое авто — видео

Вечером в субботу, 14 декабря, на Пресненской набережной, недалеко от комплекса "Москва-Сити", произошла авария с участием автомобиля каршеринга. Лайф публикует видео последствий ДТП.

По предварительной информации, легковой автомобиль вылетел за ограждение и перевернулся. Столкновения с пешеходами или другими машинами не произошло.

По словам очевидцев события, водитель был ещё жив, когда его доставили на машине скорой помощи в ближайшую клиническую больницу.

Сейчас на месте аварии работают сотрудники ГИБДД. Им предстоит установить, что послужило причиной аварии.