"Что-то подсыпали". Россиянин попал в тюрьму Таиланда из-за невменяемых действий

Его супруга, вместе с которой они ездили в отпуск, уже вернулась домой. На её письмо в посольство ничего не ответили.

Житель Челябинской области Сергей П. попал в тюрьму в Таиланде за нападение на полицейского. По словам его семьи, Сергей находится в неадекватном состоянии и ему срочно необходима медицинская помощь.

Как ранее сообщали СМИ, мужчина вместе с супругой поехал в отпуск в Таиланд, где он на некоторое время куда-то пропал, после чего вернулся и стал вести себя крайне агрессивно и странно. В ночь с 7 на 8 декабря сотрудники отеля подумали, что он пьян, и вызвали полицейских, на одного из которых он впоследствии напал.

— Может, ему что-то подсыпали. Он до сих пор в неадекватном состоянии. Он орёт, что-то с головой, что-то с психикой. У нас подозрения, его надо лечить. Мы настаивали на осмотре врача, почему такое состояние. Но у них такое не положено — вызывать врача в полицию. Сейчас из-за того, что статья, мы не можем его вывезти в Россию, — рассказал Лайфу брат Сергея Дмитрий.

Супруга Сергея уже вернулась обратно в Россию, так как путёвка закончилась, а нахождение на курорте обходится слишком дорого. Женщина вместе с местным переводчиком обращалась в посольство, однако никакого ответа не получила.

До сих пор судьба мужчины неизвестна. Его семья надеется, что в ближайшее время Сергея переведут в лечебницу, где он начнёт получать необходимую медицинскую помощь.