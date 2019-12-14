В МИД России предупредили о вспышке кори на Фиджи

Министерство иностранных дел предупредило путешествующих россиян о вспышке эпидемии кори на популярном острове Фиджи — Вити-Леву. Об этом ведомство сообщило в " Твиттере ".

#Фиджи - эпидемия кори на юге острова Вити-Леву; 5 тысяч заболевших, 21 погибший; проводятся санитарно-эпидемиологические мероприятия pic.twitter.com/P7aE386iAS — МИД России 🇷🇺 ДСКЦ (@MID_travel) December 14, 2019

По данным Департамента ситауционно-кризисного центра МИД РФ, на данный момент насчитывается 5 тысяч заражённых и 21 погибший от болезни.

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