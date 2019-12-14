Сильный пожар разгорелся на складе в Башкирии

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Сообщение о возгорании на складе сыпучих продуктов в селе Акбердино в Башкортостане поступило в 21:30 по местному времени, сообщил Лайфу источник в экстренных службах.

Площадь возгорания одноэтажного здания на улице Газпромовской, 25/6 на данный момент составляет 750 квадратных метров, общая площадь склада — 1500 квадратных метров.

Работы ведутся по повышенному номеру сложности, сообщается в МЧС России. В тушении задействовано 42 человека и 17 единиц техники.

Информации о пострадавших нет.

Ранее Лайф рассказывал о пожаре в Чертанове.

Автор:
ВР
Варвара Романова
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