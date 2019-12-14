Путин назвал фестиваль "Площадь искусств" одним из главных праздничных событий

Он также поблагодарил организатора мероприятия, "подлинного творца и подвижника" Юрия Темирканова.

Президент России Владимир Путин поприветствовал участников фестиваля "Площадь искусств" и назвал его одним из главных праздничных зимних событий, текст приветствия опубликован на официальном сайте Кремля.

— Ваш фестиваль по праву считается одним из главных и по‑настоящему праздничных событий зимнего театрально‑концертного сезона Санкт‑Петербурга и всей страны. Он славится радушием и гостеприимством, насыщенной программой и громкими именами участников, особой предновогодней атмосферой Северной столицы, — сказал российский лидер.

Он также отметил, что успехом мероприятие обязано его создателю, "подлинному творцу и подвижнику" Юрию Хатуевичу Темирканову.

В этом году фестиваль пройдёт в Санкт-Петербурге на нескольких площадках, открытие состоится в Михайловском театре, в соборе Спаса на Крови и в Русском музее. Известные музыканты исполнят классические оперы и симфонические произведения. 22 декабря выступят Юрий Башмет и камерный ансамбль "Солисты Москвы", а 23-го совместно с Русским музеем будет представлен аудиовизуальный проект "Параллельные миры русского искусства", в котором шедевры классической музыки объединятся с жемчужинами русской поэзии и живописи.