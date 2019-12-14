Песков считает, что Россия стала сильнее и демонстрирует стабильность

По мнению пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Россия стала сильнее в 2019 году и демонстрирует стабильность в период глубоких изменений в мире. Этим он поделился в эфире программы "Большая игра", фрагмент которой показали в субботу на Первом канале.

— Это времена перемен. Россия остаётся островком стабильности в таком океане турбулентности. Я уверен в этом, — сказал представитель Кремля.

Песков также отметил, что в дипломатии, международном праве, межгосударственных отношениях, в правилах поведения государств и с точки зрения обесценивания организаций происходят глубокие трансформации.

Ранее Лайф рассказывал о мнении Пескова о "нормандском саммите".